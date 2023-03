Nach Unfall: Jeremy Renner erstmals von Paparazzi gesichtet!

Jeremy Renner (52) geht es offenbar immer besser. Anfang des Jahres hatten besorgniserregende Nachrichten die Runde gemacht: Der Schauspieler hatte einen schweren Unfall mit einem Schneepflug. Auf seinem Weg der Genesung lässt der TV-Star seine Fans seither regelmäßig teilhaben und versorgte sie sogar mit Updates aus dem Krankenhaus. Dieses durfte er inzwischen verlassen. Nun wurde Jeremy erstmals seit dem Unfall in Los Angeles gesichtet.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 52-Jährige am Montag in Los Angeles unterwegs ist. Paparazzi lichteten den "Hawkeye"-Darsteller ab, während er in einem schwarzen Auto zu einem Bürogebäude gebracht wurde. Auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, wie der Schauspieler lächelt. Die Fotos erwecken den Anschein, als würde es Jeremy nach seinem Unfall schon wieder sehr viel besser gehen.

Um wieder vollständig gesund zu werden, scheut der Filmstar offenbar keine Mühe. So versucht er unter anderem mithilfe von elektrischem Stimulationstraining wieder Muskeln aufzubauen. Aber Jeremy nimmt auch Physiotherapie in Anspruch. "Morgendliche Workouts", hatte er vor einigen Wochen zu einem Schnappschuss von ihm während der Therapie auf Instagram geschrieben.

