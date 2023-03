Schwangere Ireland Baldwin feiert Babyparty im Stripclub!

Ireland Baldwin (27) hatte wohl eine Menge Spaß! Das Model und sein Partner RAC haben im vergangenen Dezember verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die beiden fiebern der Geburt ihrer kleinen Tochter Holland voller Vorfreude entgegen und schmissen nun sogar eine Babyparty. Doch von Pastellfarben, Blumen und süßen Kinderstramplern wollten die werdenden Eltern wohl nichts wissen: Ireland und RAC feierten ihre Babyparty im Stripclub!

Die Feier der Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (69) hatte so gar nichts mit einer jugendfreien Babyparty am Hut: Bilder auf Instagram zeigen, wie die Gastgeberin den Abend in einem schwarzen Spitzen-BH, einem dazu passenden kurzen Rock, einer pinken Perücke sowie einer Schärpe mit dem Schriftzug "Werdende Mama" in vollen Zügen genoss. So wurde auch in aufreizenden Outfits an einer Stange getanzt und wild mit den Geldscheinen herumgewedelt. "Meine Freunde und Familie haben uns eine sehr traditionelle Babyparty geschmissen, wie ihr sehen könnt", scherzte die 27-Jährige und merkte an: "Ich hätte es nicht anders gewollt."

Damit man aber nicht ganz den Anlass der Veranstaltung aus dem Auge verlor, wurde eine Torte für Ireland und RAC angefertigt, auf der folgende Worte standen: "Babys erster Stripclub". Darauf befand sich eine Puppe, die von Sektflaschen umgeben vor einer Toilette kniet.

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwins Babyparty

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwins Kuchen bei der Babyparty

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im März 2023

