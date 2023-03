Spieler verletzt: Jürgen Klopp macht Flitzer wütende Ansage

Jürgen Klopp (55) lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Der Trainer des FC Liverpool nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Und auch seine Emotionen stellte der 55-Jährige bereits des Öfteren zur Schau. Als er mit dem englischen Erstligisten die Meisterschaft holte, weinte er vor laufender Kamera Freudentränen. Eine andere Situation ließ den früheren BVB-Coach nun aber völlig aus der Haut fahren – und das zeigte er auch.

Nach dem Tor zum 7:0 durch Roberto Firmino in der 88. Minute stürmte ein Fan auf den Platz und wollte wohl zusammen mit den Liverpool-Stars feiern. Doch der Flitzer rutschte auf dem nassen Rasen aus und grätschte mit beiden Beinen voran in die Jubeltraube. Dabei traf er versehentlich Andy Robertson, der zu Boden fiel und am Knöchel behandelt werden musste – Grund genug für Jürgen, um auszurasten. Während der Platzstürmer von Securitys vom Feld geführt wurde, machte der fuchsteufelswilde Trainer dem Flitzer eine heftige Ansage. Was genau er sagte, war allerdings nicht zu verstehen. Die Wut war ihm jedoch ins Gesicht geschrieben.

Am Montag kündigte der Club an, den Flitzer zur Rechenschaft zu ziehen. Entsprechende Schritte seien bereits eingeleitet worden. "Es gibt keine Entschuldigung für dieses inakzeptable und gefährliche Verhalten. Wenn der Täter für schuldig befunden wird, das Spielfeld ohne Erlaubnis betreten zu haben, kann er mit einer Zivilstrafe und einem lebenslangen Stadionverbot in Anfield und allen Stadien der Premier League rechnen", kündigten die Reds an.

Getty Images Ein Fan rennt auf die Spieler des FC Liverpool zu

