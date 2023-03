Wegen Schmuckverbot: Lewis Hamilton bekommt Sonderregelung

Für Lewis Hamilton (38) gelten andere Regeln. Seit 2005 gibt es für Formel-1-Fahrer ein Schmuckverbot während des Wettkampfs. Lewis ist damit allerdings nicht einverstanden. Bereits beim Großen Preis von Australien missachtete er die Regel und entfernte seinen Schmuck nicht. Seine Erklärung: Einige seiner Schmuckstücke könnte er wohl auch gar nicht abnehmen. Nun hat der Ex von Nicole Scherzinger (44) seinen Willen offenbar durchgesetzt.

Der Weltverband FIA teilte am Freitag vor dem Saisonauftakt in Bahrain mit: "Wir haben beschlossen, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, da es Bedenken gibt bezüglich einer Verunstaltung bei häufigen Versuchen, die Vorrichtung zu entfernen." Der technische Delegierte des Verbandes hatte zuvor mitgeteilt, Mercedes habe "nicht bestätigt, dass Lewis sich an die Vorschrift hält, keinen Schmuck in Form von Piercings, Halsketten oder Uhren aus Metall zu tragen."

Erst vor Kurzem machte der Rennfahrer deutlich, dass er sich auch an ein weiteres Verbot nicht halten wird. Denn der Hottie nutzt seine Reichweite gerne für politische Statements. Doch damit soll laut neuen Formel-1-Regeln Schluss sein – er sieht das anders: "Wir haben diese Plattform und ich fühle eine große Verantwortung. Dies ist eine Plattform, um Veränderungen anzustoßen und Gespräche zu führen."

Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Lewis Hamilton, Formel-1-Star

Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

