"15 Monate alt": Gülcan Kamps' Baby fehlen noch vier Zähne

Gülcan Kamps (40) gibt weitere Einblicke in die Entwicklung ihres Kindes. Im Dezember 2021 hatten die TV-Moderatorin und ihr Mann Sebastian ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die gebürtige Lübeckerin seitdem auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. So berichtete sie Ende Februar beispielsweise von den ersten Worten ihres Sprösslings. Nun gab Gülcan ihrer Community ein weiteres Baby-Update.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 40-Jährige nun einen Schnappschuss, unter dem sie von den Entwicklungsschritten ihres Babys berichtete. "Mein Schatz ist jetzt 15 Monate alt und hat schon 16 Zähne – es fehlen also noch vier", begann die Schauspielerin freudig zu erzählen. Gülcan fuhr fort, dass sie es total spannend fände, wie unterschiedlich sich Kinder doch entwickeln würden. So sei sie immer sehr neugierig zu hören, was bei den anderen Mamis im Moment so passieren würde. In den Kommentaren tauschten sich dann auch zahlreiche User über das Wachstum ihrer Sprösslinge aus.

Wie schnell ihr Kind groß wird, kann die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin manchmal selbst kaum fassen. Mittlerweile versucht Gülcan sogar schon, ihr Kind langsam abzustillen. "Es fühlt sich nach wie vor wunderschön und richtig an. [...] Ich würde mir wünschen, dass mein Kind einfach nicht mehr möchte, aber mein Gefühl sagt mir, da kann ich lange warten", hatte sie Anfang Februar berichtet.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2023

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de