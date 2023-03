Drei Monate nach Geburt: Chrissy Teigen bezaubert in Weiß!

Chrissy Teigen (37) beweist mal wieder ihr Gespür für Mode! Bereits in der Vergangenheit stellte das Model immer wieder unter Beweis, dass es ein Händchen dafür hat, tolle Looks zu kreieren. Egal, ob im schicken Abendkleid, im eleganten Zweiteiler oder in einem sexy Dress – die dreifache Mutter macht in allem eine gute Figur. Dass sie auch nach der Geburt von Töchterchen Esti top in Form ist, bewies sie jetzt: Chrissy begeisterte im weißen Look die Fotografen bei einem Event!

Fotografen lichteten die 37-Jährige gemeinsam mit ihrem Gatten John Legend (44) am Dienstagabend ab. Zusammen besuchte das Paar die Launchparty der neuen Hautpflegemarke des Sängers. Für die Veranstaltung warf sich das Model ganz schön in Schale: Chrissy wählte ein bodenlanges weißes Kleid. Dieses wurde vor allem durch die Federn am Saum und den asymmetrischen Ausschnitt zu einem richtigen Hingucker. Dazu kombinierte die Beauty ein Paar große Creolen sowie eine silberne Clutch und weiße Sandaletten. Ihre Haare trug sie zu einem lockeren Zopf zusammengebunden.

Aber auch ihr Ehemann konnte sich mit seinem Outfit sehen lassen. Der "All of Me"-Interpret schien sich mit seiner Liebsten abgesprochen zu haben und trug ebenfalls ein Outfit in Weiß. Der Musiker entschied sich für einen eleganten Zweiteiler, unter welchem er jedoch kein Hemd trug. Dazu kombinierte er weiße Sneaker.

Anzeige

Backgrid Chrissy Teigen mit Ehemann John Legend

Anzeige

Backgrid Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend, 2023

Anzeige

Backgrid Chrissy Teigen und John Legend, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de