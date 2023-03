"Gönne ich mir": Anna-Maria Ferchichi lässt Botox spritzen

Anna-Maria Ferchichi (41) spricht offen über ihre Beauty-Eingriffe! Die Ehefrau des Rappers Bushido (44) hat in der Vergangenheit bereits gelegentlich von ihren Besuchen beim Beauty-Doc berichtet. Vor rund zwei Jahren hatte die achtfache Mutter offen zugegeben, dass sie es bereue, sich die Lippen aufgespritzt zu haben. Doch ganz möchte die Influencerin dennoch nicht auf Eingriffe verzichten: Anna-Maria verriet jetzt, dass sie sich Botox spritzen lassen hat.

"Ich war heute Botox spritzen. Ja, das gönne ich mir ab und zu mal", plauderte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story aus. Doch warum unterzieht sie sich dieser Behandlung? "Ich bin jetzt 41, bald 42 Jahre alt. Ich habe ganz schlimme Krähenfüße und Falten und wenn man sich ständig in den Storys sieht, habe ich irgendwie das Gefühl... weiß ich auch nicht", erklärte sie ihren Fans. Der Eingriff helfe ihr dabei, sich gut zu fühlen.

Auch an ihrem Körper hat Anna-Maria in der Vergangenheit bereits etwas optimieren lassen: Die 41-Jährige hat sich vor einigen Jahren einer Brust-OP unterzogen. "Ja, ich mag große Brüste. [...] Ich mag das halt einfach, das ist für viele komisch", verriet sie vergangenes Jahr in einem Interview mit Gala

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, August 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Urlaub, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de