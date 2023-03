Höschen verschwunden? Ireland Baldwin witzelt über Babybauch

Ireland Baldwin (27) ist schwanger – und das sieht man ihr inzwischen auch an! Die Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (69) erwartet ihr erstes Kind. Der Vater ist ihr Partner RAC. Die werdenden Eltern fiebern der Geburt ihrer kleinen Tochter Holland voller Vorfreude entgegen. So schmissen sie vor ein paar Tagen auch eine Babyparty der etwas anderen Art: In einem Stripclub zelebrierten sie ihren baldigen Familienzuwachs. Jetzt folgte das nächste lustige Update: Ireland kann vor lauter Babybauch nicht mehr ihren gesamten Körper sehen...

Via Instagram teilte die Mami in spe ein Foto vom Sonnenbaden auf einer Liege. Auf dem Schnappschuss sieht man nur ihre Kugel und ihre tätowierten Beine. Warum? Ihr Babybauch ist inzwischen so rund, dass er ihren Hüftbereich verdeckt! Ireland findet diesen Umstand wohl urkomisch: "Wo ist mein Höschen hin? LOL", witzelt die Schwangere in der Bildunterschrift.

Doch wie weit ist Irelands Schwangerschaft eigentlich fortgeschritten? Erst vor ein paar Tagen plauderte sie aus, dass sie in der 27. Woche sei. Somit hat sie immerhin noch 13 bis 14 Wochen – und wohl auch noch einiges an Bauchumfang vor sich! Wie gefallen euch Irelands Updates? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwins Babybauch

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im März 2023

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin

