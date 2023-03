Nach Krisengerüchten: Chiara Ferragni teilt Foto mit Fedez

Chiara Ferragni (35) und Fedez (33) scheinen jegliche Spekulationen einfach wegzulächeln. Seit mittlerweile sieben Jahren geht die italienische Beauty nun schon mit dem Musiker durchs Leben. Zusammen haben die Eheleute zwei Kinder, die 2018 und 2021 zur Welt gekommen waren. Vergangenen Monat gab es dann jedoch Gerüchte, dass das Paar eine Krise durchleben würde. Das scheint allerdings passé zu sein: Nun teilte Chiara ein süßes Pärchen-Pic mit ihrem Fedez.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Unternehmerin nun den Schnappschuss, auf dem sich der Rapper und seine Liebste anlächeln. Die Liebe und Chemie zwischen den beiden ist dabei deutlich spürbar. Augenscheinlich ist die Aufnahme allerdings schon etwas älter, denn mittlerweile trägt Chiara ihre Haare deutlich kürzer. Auch Fedez ließ es sich nicht nehmen, seinerseits den Krisengerüchten ein Ende zu setzen. So postete er auf seinem Account ein Foto von zwei Händen. "Wenn im Leben etwas sehr Traumatisches passiert [...], sollte man auf seine geistige und emotionale Gesundheit achten und die Gefühle der Menschen in seinem Umfeld nicht vernachlässigen", schrieb der 33-Jährige bedeutungsvoll unter dem Beitrag.

Die Spekulationen über eine Ehekrise waren vor wenigen Wochen aufgekommen, nachdem das Paar sich bei einem Event augenscheinlich gestritten hatte. "Was hast du dir dabei gedacht?", soll die Bloggerin ihrem Mann an den Kopf geworfen haben. Angeblich soll sie sauer gewesen sein, weil er ihr an diesem Abend die Show gestohlen hatte.

Instagram / fedez Fedez und Chiara Ferragni im März 2023

Instagram / fedez Chiara Ferragni und Fedez im Dezember 2022

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihr Ehemann Fedez

