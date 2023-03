Priscilla Presley erstmals nach Lisa Maries Tod auf Event

Priscilla Presley zeigt sich erstmals wieder auf dem roten Teppich. Anfang Januar war ihre Tochter Lisa Marie Presley (✝54) total plötzlich verstorben. Die Trauer wurde wenig später jedoch von einem Erbstreit überschattet, da sich Priscilla und Lisa Maries Tochter Riley Keough (33) uneinig über das Testament sein sollen. Davon zeigte sie nun jedoch nichts: Priscilla posierte zum ersten Mal wieder auf einem Red Carpet.

Am Dienstagabend fand in Hollywood die Premiere der neuen Netflix-Serie "Agent Elvis" statt. Zu diesem Anlass erschien auch Priscilla und zeigte sich auf dem roten Teppich. In einem klassischen schwarzen Outfit, bestehend aus einer schwarzen Hose, Pumps, einer weißen Bluse und einem schwarzen Blazer posierte die Ex von Elvis Presley (✝42). An der Animationsserie hat Priscilla nicht nur mitgearbeitet – auch hat sie sich selbst eingesprochen.

Später am Abend sprach Priscilla dann noch über die Action-Serie, wie The Hollywood Reporter berichtet. Demnach habe sie die Show für "die Jugend von heute, die sich fragt, warum er [Elvis] so berühmt war, und für die, die ihn als Helden sehen", entwickelt. Außerdem sei es immer ein Traum des Rockers gewesen, ein Agent zu sein.

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Juni 2006

Getty Images Priscilla Presley im März 2023

Getty Images Priscilla Presley bei der Premiere von "Agent Elvis"

