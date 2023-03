Wegen Baby: Jenny Frankhauser und Steffen streiten mehr!

Jenny Frankhauser (30) macht kein Geheimnis daraus, dass ihr Alltag als Mama nicht immer einfach ist! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr Liebster Steffen König hatten im September 2022 ihr erstes Kind – einen Sohn namens Damian – auf der Welt begrüßen dürfen. Der Kleine hält die beiden seither immer wieder mit Problemchen ordentlich auf Trab. Der Eltern-Stress hat sogar einen Einfluss auf Jenny und Steffens Beziehung...

Im Rahmen eines Instagram-Q&As erklärte Jenny jetzt, dass die Erziehung ihres kleinen Damians durchaus an manchen Tagen ihre und Steffens Beziehung belaste. "Der Schlafmangel zehrt an den Nerven und wir streiten deutlich mehr als vorher", gewährte die Familienmutter einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag mit Baby. Doch diese hitzigen Momente haben offenbar trotzdem keinen allzu großen Einfluss auf ihre Liebe...

Jenny und ihr Steffen schaffen es nach den Zankereien nämlich immer schnell, sich gegenseitig zu vergeben. "Wir versöhnen uns auch immer ganz schnell und wissen beide, dass es einfach eine Zeit ist, die nicht einfach ist", betonte die Dschungelcamp-Gewinnerin aus dem Jahr 2018.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Dezember 2022

