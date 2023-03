Wieder schwanger? Bindi Irwin bittet Spekulationen zu lassen

Bindi Irwin (24) hofft auf die zukünftige Rücksichtnahme ihrer Fans. 2021 wurde die Tochter von Steve Irwin (✝44) zum ersten Mal Mama. Wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufgeht, zeigt die Aktivistin immer wieder gern auf Social Media. Da sie zuletzt vermehrt Bilder gepostet hatte, auf denen ihr Bauch verdeckt war, spekulierten ihre Fans immer wieder über eine erneute Schwangerschaft. Doch das dementierte Bindi jetzt: Sie offenbarte, dass sie an Endometriose leide und bat daher darum, die Spekulationen zu beenden.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag machte die 24-Jährige ihre Endometriose-Diagnose öffentlich. Jahrelang habe sie mit Schmerzen und weiteren Symptomen zu kämpfen gehabt, doch erst nach einer Operation erlangte sie Gewissheit. "Die Bestätigung für jahrelangen Schmerz ist unbeschreiblich", zeigte sie sich erleichtert. Doch wie bei vielen anderen Frauen scheint die Erkrankung es auch Bindi zu erschweren, schwanger zu werden. Daher bat sie ihre Fans: "Bitte seid sanft und denkt noch mal darüber nach, bevor ihr mich (oder eine andere Frau) fragt, wann wir weitere Kinder bekommen."

Zudem machte die gebürtige Australierin klar, dass sie so schnell wohl keinen weiteren Nachwuchs plane. "Nach allem, was mein Körper durchgemacht hat, bin ich unendlich dankbar, dass wir unsere wunderbare Tochter haben. Sie fühlt sich wie ein Wunder für unsere Familie an", erklärte sie.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, TV-Star

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und Chandler Powell im Januar 2023

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior im November 2021

