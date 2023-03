Anna-Maria Ferchichi hat Besenreiser von der Schwangerschaft

Anna-Maria (41) war beim Venologen! Die Frau von Bushido (44) hatte im November 2021 Drillinge zur Welt gebracht. Die drei Mädchen namens Leonora, Amaya und Naima sind neben den fünf weiteren Kids der ganze Stolz ihrer Eltern. Dass eine Drillingsschwangerschaft auch Auswirkungen auf den Körper einer Frau haben kann, verrät die achtfache Mama ihren Fans jetzt im Netz: Anna-Maria zeigt ihre Besenreiser!

"Ich habe gleich einen Termin im Krankenhaus. [...] Seit ich die Entzündung im Bein hatte, habe ich leider diese unschönen Adern", teilt die 41-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit. Die Sorge, dass es sich um Krampfadern handelt, konnte ihr der Facharzt aber nehmen. Es seien nur Besenreiser, sagt Anna-Maria und klärt nach der Untersuchung auf: "Kommt von der Drillingsschwangerschaft. Mega Gewicht mit mir herumgetragen... da sind einige geplatzt."

Bereits in ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" berichtete die Schwester von Sarah Connor (42) im vergangenen Jahr von einer Krankenhaus-Story. Nach einer Bein-Operation hatte sich ihre Wunde entzündet, was die Influencerin jedoch zu lange ignorierte. Erst als sie starkes Fieber bekam, sei sie in ihrer neuen Heimat Dubai ins Krankenhaus gegangen. Dort musste Anna-Maria dann erneut operiert werden. "Ich hatte vier oder sechs OPs in einer Woche – in Vollnarkose. Ich war geschockt", schilderte sie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge Leonora, Naima und Amaya

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, November 2022

