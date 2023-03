Bill Kaulitz gefrustet: Die Klamotten sind plötzlich zu eng!

Muss Bill Kaulitz (33) in Zukunft etwa auf seine verrückten Outfits verzichten? Schon seit er im Alter von 13 Jahren mit seiner Band Tokio Hotel den ganz großen Durchbruch schaffte, polarisiert er mit seinem Style: Nicht nur die immer wechselnden Frisuren des Sängers, sondern auch seine bunten Looks ziehen alle Blicke auf sich. Dabei greift er auch sehr gerne zu teuren Designerfummeln. Doch jetzt hat Bill ein Problem: Die Klamotten sind ihm auf einmal zu klein!

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtete Bill Bruder Tom (33) über seinen Kilo-Schock. Normalerweise passe er bei allen Marken immer in die Sample-Größen – doch plötzlich seien die Klamotten zu eng! "Jetzt gab es auch schon mal Monate, wo ich sage: Bauch einziehen und schnell zu, die Hose", erzählte er gefrustet. Auch wenn der Musiker die Hosen zubekommen habe, sei er nicht zufrieden gewesen: "Das habe ich noch nie, nie, nie gehabt! Normalerweise, wenn ich angezogen bin, denke ich immer: 'Wunderbar, super!' Aber jetzt habe ich gedacht: 'Nee, das kannst du nicht anziehen!'" Er hoffe aber, dass das Größen-Problem nicht an den Extra-Kilos liegt – sondern die Designer ihre Sample-Größen verkleinert haben.

Doch seinen Frust muss Bill wenigstens nicht in einer unpassenden Gegend aussitzen – zuletzt wurde nämlich bekannt, wie luxuriös er in Los Angeles wohnt! Dort genießt er in seiner Villa aus Holz, Glas und Natursteinen einen traumhaften Ausblick auf die Stadt der Engel.

Getty Images Bill Kaulitz im Jahr 2021

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, 2021

Getty Images Bill Kaulitz bei der About You Fashion Week 2019

