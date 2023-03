Echt ungewohnt! Prinzessin Kate zeigt sich von anderer Seite

Prinzessin Kate (41) kann auch anders! Die Frau von Prinz William (40) ist für ihre eleganten Looks bekannt. So beweist die Britin ihr sicheres Händchen für Mode gerne mit schlichten Kleidungsstücken, die ihrer schlanken Figur schmeicheln. Doch nun zeigte sich die Schwiegertochter von König Charles (74) in einem komplett anderen Look als sonst: Prinzessin Kate trug jetzt Militärkleidung, als sie der Irish Guard einen Besuch abstattete!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales wurden nun Bilder von Kates Besuch beim Militär geteilt. Um zwischen den Soldaten nicht aufzufallen, trug die dreifache Mutter eine Militärjacke, die sie mit einer grünen engen Hose sowie braunen Stiefeln kombinierte. In diesem Outfit lief die 41-Jährige über den Campus, während es schneite. "Es war fantastisch, heute bei den 'Micks' zu sein und ihre harte Arbeit zu sehen", schwärmte sie von ihrem Besuch und lobte die vielfältige sowie vorbildliche Arbeit der Irish Guards.

Noch vor wenigen Tagen war das komplette Gegenteil angesagt: Kate hatte die norwegischen Royals Mette-Marit (49) und Haakon (49) in einem eleganten Outfit auf Schloss Windsor begrüßt: In einem dunkelgrünen Hosenanzug der Marke Burberry hatte sie ihre Stilsicherheit mal wieder unter Beweis gestellt.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei den Irish Guards

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

Anzeige

Instagram / CpSZiPiNWkW Prinzessin Kate, Prinz William, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de