Herz oder doch Kopf? So krass endet “Make Love, Fake Love"!

Das Finale steht an! In den vergangenen Wochen begab sich Yeliz Koc (29) auf ein Dating-Abenteuer – in ihrer eigenen Kuppelshow Make Love, Fake Love suchte die Influencerin ihren Traummann. Zwischen Singles und auch einigen Blendern musste sie sich zudem einem großen Gefühlschaos hingeben. Dafür waren vor allem Jannik Kontalis und Max Bornmann verantwortlich – doch während der eine es ernst meinte, war der andere vergeben. Im emotionalen Finale kommt alles ans Licht – Tränen inklusive!

In der letzten "Make Love, Fake Love"-Folge fehlte letztlich nur noch eine Entscheidung. Jannik, Max, Sidar und Fabio kämpften bis zum Schluss um das Herz der Kampf der Realitystars-Bekanntheit. Diese ist mit ihren Kräften am Ende und ein emotionales Wrack – noch bevor Yeliz eine Entscheidung treffen muss, bricht sie in Tränen aus. Als Erstes müssen Fabio und Sidar gehen – beide gehen als Solo-Männer aus der Villa. Letztlich heißt es also für die aufgewühlte Beauty: Jannik oder Max? "Es ist gerade Kopf gegen Herz. Und ich habe eigentlich immer auf mein Herz gehört und bin damit immer auf die Schnauze geflogen. [...] vielleicht sollte ich einmal machen, was mein Kopf mir sagt", erklärt Yeliz. Und genau das macht sie auch: Denn sie entscheidet sich für Jannik!

Jannik gewinnt also "Make Love, Fake Love". Für Max hingegen hieß es: Karten auf den Tisch! Denn hinter der Glastür wartete niemand Geringeres als seine Partnerin Luisa auf ihn – diese würdigte ihn aber keines Blickes. Yeliz zeigte sich über Max und seine Spielchen fassungslos: "Ich dachte, kein Mann geht so weit. Also, wie kann man seiner Freundin so etwas antun?" Der Barkeeper zeigte jedoch keine Reue – er sei davon überzeugt, dass niemand auf ihn böse sein müsse.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

