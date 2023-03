"Hochzeit auf ersten Blick": Sieht Philipp seinen Sohn kaum?

Streit ums Kind! Melissa und Philipp wurden durch ihre Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick bekannt – ein Experiment, bei dem Paare von Experten gematcht werden und heiraten. Auch Melissa und Philipp lernten sich 2019 in der Sendung kennen– und lieben. Als 2020 ihr Sohn das Licht der Welt erblickte, schien ihr Glück perfekt zu sein. Doch ein Jahr später gaben die beiden ihr Ehe-Aus bekannt. Kurz darauf folgte ein Rosenkrieg im Netz. Nun erhebt Philipp erneut schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Melissa – und die haben mit ihrem Sohn zutun!

Nachdem das geschiedene Paar getrennte Wege gegangen war, durfte Philipp immer an den Wochenenden Zeit mit seinem Sohn verbringen. Mittlerweile soll die Vater-Sohn-Zeit auf den Samstagmittag beschränkt sein. In seiner Instagram-Story behauptet der 35-Jährige nun, das sei der Grund: "Weil es eine Person nicht will, dass ich meinen Sohn länger sehen darf." Zu den Gründen darf sich Philipp nicht äußern. "Aber ich denke, weil jemand einen Brief von einem bestimmten Amt bekommen hat", mutmaßt er.

Außerdem darf der gemeinsame Sohn angeblich nicht mehr bei seinem Vater übernachten. Philipp deutet jedoch an, dass es eigentlich immer gut funktioniert habe: "Als er bei uns geschlafen hat, hat Muck immer durchgeschlafen und ist nie aufgewacht. Als er dann um 8 Uhr wach wurde, hat er sich an uns gekuschelt."

Melissa und Philipp, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Philipp und Melissa

Philipp, ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

