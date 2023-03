"Meine Freundin": Sarah Ferguson vermisst verstorbene Queen

Sarah Ferguson (63) trauert um Queen Elizabeth II. (✝96). Trotz der Scheidung von ihrem Sohn Prinz Andrew (63) 1996, die nicht ganz skandalfrei ablief, blieb sie der britischen Monarchin immer freundschaftlich verbunden. Nach ihrem Tod im vergangenen September nahm sie sogar ihre geliebten Corgis in Obhut und gibt seitdem auf sie acht. Immer wieder schwärmt sie von der großartigen Art der Königin. Nun machte Sarah mal wieder deutlich, wie wichtig die Queen für sie war.

"Ich vermisse meine Freundin, denn sie war mehr eine Mutter für mich als meine eigene Mutter, und sie war so unglaublich", schwärmte sie gegenüber The View. Die Queen sei sehr vergebend gewesen, habe ihre Ex-Schwiegertochter niemals verurteilt und sie stets ermutigt, sie selbst zu sein. Besonders in den letzten Jahren seien Sarah und die Queen noch mal zusammengewachsen: "Ich habe sie in den Garten mitgenommen, und wir sind beide mit den Hunden im Garten spazieren gegangen."

Doch nicht über die Queen spricht Sarah stets in höchsten Tönen – auch für den Rest der royalen Familie findet sie oft liebevolle Worte. "Meine Freundin Prinzessin Diana (✝36) hat mich viel über den Umgang mit der Presse gelehrt", hatte sie zuletzt berichtet. Auch ihren Ex Andrew nimmt die Autorin inmitten seines Sex-Skandals oft in Schutz.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis der Queen

Getty Images Die Queen im März 2022

REX FEATURES LTD. / Action Press Sarah Ferguson und Queen Elizabeth II. bei einem Polo-Spiel

