"Ikonen": Sarah Ferguson schwärmt von Queen und ihren Corgis

Sarah Ferguson (63) hat ihre Schwiegermutter wohl sehr geliebt. Die Ex-Frau des in Verruf geratenen Prinz Andrew (63) stand seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) sehr nahe. Nach ihrem Tod im September 2022 nahm die Herzogin von York die geliebten Corgis der Queen bei sich auf. Seitdem liefert sie den Fans regelmäßig Updates, wie es den Hunden zurzeit geht. Und für Fergie scheinen die Corgis genau wie die Queen einen ganz besonderen Stellenwert zu haben.

Im Gespräch mit People erinnerte Sarah sich begeistert an ihre Schwiegermutter. "Sie war brillant darin, jemanden zu beruhigen. Sie hatte einen stärkeren Willen als jede andere Person, die mir je begegnet ist", betonte die Autorin. Einen ähnlich bleibenden Eindruck scheinen auch die beiden Hündchen hinterlassen zu haben. Das könnte aber auch an der besonderen Verbindung zur Queen liegen, die die Corgis laut Fergie zu haben scheinen: "Sie sind nationale Ikonen. [...] Ich denke immer, wenn sie bellen und keine Eichhörnchen in Sicht sind, dass es daran liegt, dass die Königin gerade vorbeikommt."

Unter Sarahs Dach wohnen die beiden Corgis aber nicht nur mit ihrem neuen Frauchen zusammen, sondern auch mit deren fünf Norfolk-Terriern. Weil die Hunde der Queen aber sehr gut erzogen seien, gebe es keine Probleme zwischen den Vierbeinern.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im August 2021

Anzeige

Getty Images Die Queen in Kanada im Oktober 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de