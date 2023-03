"Prominent getrennt"-Voting: Juliano drängte Sandra nicht!

War die Prominent getrennt-Wahl gar nicht so unfair? In der jüngsten Folge bekamen Jenefer Riili und ihr Ex Matthias Höhn (27) die meisten Exit-Stimmen vonseiten der Frauen. Zwar fliegen sie erst raus, sobald auch die Männer für sie gestimmt haben – aber Matze regte sich dennoch tierisch über die Nominierung auf. Wieso? Ihm passte nicht, dass Konkurrent Juliano Fernandez die anderen Kandidaten vorab bequatscht hatte, für ihn und Jenni zu stimmen. Doch Julianos Ex Sandra Janina (23) stellt jetzt klar: Sie wäre auch von alleine darauf gekommen, Matze und seine Verflossene rauszuwerfen!

Im Promiflash-Interview blickte sie jetzt auf das umstrittene Voting zurück: "Ich bin ganz ehrlich: Marlisa, Karina und ich hätten auch ohne Julianos Worte Jenefer und Matze gewählt." Sandra erklärte auch direkt, wieso: "Bis dato waren fünf Tage vergangen und wir hatten alle drei nichts mit Jenefer und Matze zu tun. Wir haben maximal fünf Sätze miteinander gewechselt." Die Influencerin ist auch jetzt noch überzeugt: "Sie hätten die Stimmen definitiv auch ohne Taktikgespräche bekommen."

Die große Frage ist natürlich: Wieso wollte Juliano Matthias und Jenefer unbedingt rauswählen? Immerhin hatte er ihnen kurz zuvor noch eine Freundschaft vorgegaukelt. "Juliano mochte Matze persönlich sehr, weshalb er ihn im Haus behalten wollte, aber aus taktischen Gründen hätte er ihn gewählt", erklärt Sandra Promiflash.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

RTL Matthias Höhn, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

