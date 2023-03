Sarafina Wollny wegen Videos von Zwillingsgeburt emotional

Für Sarafina Wollny (28) war das keine einfache Zeit! Die Tochter von Silvia Wollny (58) und ihr Mann Peter (30) sind im Mai 2021 Eltern von Zwillingen geworden. Die Geburt war jedoch kein einfacher Spaziergang: Die Babys mussten per Not-Kaiserschnitt zehn Wochen zu früh geholt werden, weshalb sie sich danach erst einmal in ärztlicher Betreuung befunden haben. In der aktuellen Folge von Die Wollnys wurden jetzt emotionale Videos der Geburt von Sarafinas Zwillingen gezeigt.

Estefania (21) widmete ihren Neffen Emory (1) und Casey (1) das Lied "Doppelt laut", in dem sie über die schwierige Geburt der beiden singt. Da in der aktuellen Folge der Dreh für das Musikvideo anstand, zeigt Estefania ihrer Schwester Clips von der Geburt, die eingeblendet werden sollen: In den Aufnahmen sieht man die Jungs an Schläuchen im Krankenhaus hängen. "Ich kriege gerade Gänsehaut", reagierte Sarafina emotional auf die Videos.

Damit ist klar: Bei dem Videodreh für Estefanias Lied, der in der kommenden Woche in der Sendung zu sehen sein wird, werden Tränen fließen. "Der Song hat natürlich eine emotionale Bedeutung für uns, weil er einfach zeigt, was Emory und Casey in ihrem Leben schon durchgemacht haben und was es einfach für Kämpfer sind", gab die 28-Jährige im Einzelinterview zu und merkte an: "Weil ich hätte am 18.05.2021 nicht gedacht, dass die beiden hier jemals so rumkrabbeln und rumturnen, wie sie es halt jetzt machen."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

RTL II Estefania und Sarafina Wollny mit den Zwillingen Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

