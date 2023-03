So hat sich Novalanaloves Leben durch ihre Tochter verändert

Novalanalove (31) gibt ihr Bestes. Die Influencerin und DJ Yeezy sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Nola Kiana erblickte das Licht der Welt. Seit vergangenem November wuppt die Beauty das Leben mit Kind allerdings ohne ihren Noch-Ehemann im Haus, denn wegen seiner Fremdknutscherei trennte sich die Neu-Mama von dem Musiker. Doch wie meistert Novalanalove eigentlich ihren Alltag mit ihrer Tochter?

Farina Yari – wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt – war nun bei Ann-Katrin Schmitz in dem Podcast "Baby got Business" zu Gast. In diesem wollte die Moderatorin von dem Model wissen, wie sich ihr Leben durch ihre Tochter verändert habe. "Grundsätzlich muss sich sagen, dass sich bei mir natürlich nicht so viel ändert", verriet die 31-Jährige und erklärte, dass sie sich den Tag so gestalten könne wie sie wolle. "Klar, war das ein bisschen umplanen und umdenken, aber letztendlich kann ich alles nach wie vor genauso machen und tun, wie ich möchte", berichtete sie.

Für Novalanalove ist das allerdings nicht immer einfach, da sie nicht wolle, dass ihr Kind wegen ihrer Arbeit zu kurz komme. "Das möchte ich nicht. Entweder ich quartiere sie aus, wenn ich wirklich meine Ruhe brauche oder ich bin für sie da. Das ist für mich sehr, sehr wichtig", stellte der Social-Media -Star klar.

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Mann Pouya im Juni 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola Kiana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de