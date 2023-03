Bachelor David überzeugt: Saskia war ihr Spruch unangenehm!

Diesen TV-Moment konnten viele Zuschauer nicht fassen: In der jüngsten Folge von Der Bachelor leistete Kandidatin Saskia sich einen Spruch bezüglich David Jacksons Hautfarbe – die "Schokoladeneis"-Bemerkung kam nicht gut bei dem Male Model an. Zwar entschuldigte sie sich direkt, aber der Junggeselle las ihr hinterher die Leviten. Am Ende der Folge bekam die Anwärterin auch keine Rose. Doch was ging David wohl durch den Kopf, als Saskia ihren undurchdachten Spruch losließ?

Genau diese Frage beantwortet der TV-Single jetzt im Promiflash-Interview: "Ich habe gemerkt, dass es ihr unangenehm war", erinnert sich David. "Sie hat dann ja auch selbst gesagt: 'Ups, hab ich jetzt nicht gesagt' oder etwas Ähnliches. Und da wusste ich, dass ich mir in Ruhe einen Moment mit ihr nehmen möchte." Gesagt, getan: In der Nacht der Rosen schnappte David sie sich für ein Vieraugengespräch...

Doch hat Saskia seiner Meinung nach verstanden, wieso ihre Bemerkung so problematisch war? "Ja. Es war wichtig, sich an der Stelle mitzuteilen, um zu sensibilisieren und aufzuklären", betont David gegenüber Promiflash. War das auch euer Eindruck von der Situation? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL "Der Bachelor"-Kandidatin Saskia

Anzeige

RTL "Der Bachelor"-Kandidatin Saskia und David Jackson

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

War das auch euer Eindruck von der Situation – hat Saskia hinterher verstanden, wie unangebracht der Spruch war? Ja, das hat man ihr angesehen! Ich bin mir da nicht so sicher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de