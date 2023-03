Krebskranker Shannen Doherty wurde Versicherung gestrichen!

Shannen Doherty (51) ist wütend! Der Beverly Hills, 90210-Star musste in den vergangenen Jahren stets um sein Leben kämpfen. 2015 war bei der Schauspielerin erstmals Brustkrebs entdeckt worden – damals besiegte sie die Krankheit. Doch fünf Jahre später dann der Schock: Der Krebs ist zurück und aggressiver denn je. Seit mehr als zwei Jahren muss sie sich nun schon kräftezehrenden Behandlungen unterziehen und kann zudem nicht arbeiten. Und als ob das nicht schon alles schlimm genug wäre: Nun steht Shannen auch noch ohne Krankenversicherung da...

Via Instagram berichtete Shannen nun, dass ihr einfach ihre Krankenversicherung gekündigt worden sei. Deswegen wandte sich die 51-Jährige mit einem Statement an die Gewerkschaft SAG-AFTRA und Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher (65). Die Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists vertritt weltweit über 160.000 Stars aus Film, TV, Radio oder auch der Synchronsprecher-Branche. "Die Krankenversicherung sollte nicht auf dem Jahreseinkommen basieren, [...] für mich und viele andere haben wir ein Leben lang Gebühren gezahlt. Wir werden jetzt nur im Stich gelassen, weil wir Ihre aktuellen Kriterien nicht erfüllen", wetterte Shannen – sie empfinde das als sehr unfair.

Fran meldete sich diesbezüglich noch nicht zu Wort. Dafür erhielt Shannen aber von vielen Promi-Kollegen unter ihrem Beitrag Unterstützung. Candace Cameron Bure (46), Selma Blair (50) und auch Brian Austin Green (49) sprangen der erkrankten Hollywood-Bekanntheit moralisch zur Seite. "Hier geht es mir nicht darum, schlecht über sie zu reden. Es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, eine Diskussion anzustoßen und hoffentlich das Ziel einer Veränderung zu erreichen", kommentierte der Ex-Mann von Megan Fox (36).

Getty Images Fran Drescher, SAG-AFTRA-Präsidentin

Getty Images Selma Blair im Dezember 2021

Getty Images Brian Austin Green und Shannen Doherty im August 2019

