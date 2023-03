"Let's Dance": Zoffte Sharon Battiste sich mit Christian?

Flogen bei Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) etwa die Fetzen? Die ehemalige Bachelorette nimmt an der diesjährigen Staffel von Let's Dance teil. In der ersten Show durfte Profitänzer Christian eine Partnerin wählen, weil er die Profi-Challenge für sich entscheiden konnte. Er suchte sich Sharon aus und für die beiden schien es bisher auch richtig gut zu laufen. Doch jetzt hat sich das wohl geändert: Zwischen Sharon und Christian soll es ordentlich gekracht haben.

Bild will erfahren haben, dass der Streit zwischen Sharon und Christian sogar so sehr eskaliert sein soll, dass die "Let's Dance"-Produktion ein Krisengespräch organisiert haben soll. "Sie wollte schon von Beginn an nicht mit Christian tanzen, weil sie Vorbehalte hatte. Doch dann hat Christian, der nichts davon wusste, sie bei der Liveshow ausgesucht. Seither kracht es fast bei jeder Tanz-Einheit", verrät ein Insider. Der Sender soll mittlerweile auch schon Stellung bezogen haben und betonte, dass die beiden miteinander auskommen müssen.

Und dabei hatte Christian wirklich gute Gründe, sich für Sharon zu entscheiden. Im Livestream von RTL meinte er, dass er bei der 31-Jährigen direkt ein gutes Gefühl hatte. "Man muss auch ein Gefühl dafür haben. Ob man mit derjenigen die nächsten drei Monate verbringen kann und will", betonte er. Talent sei hierbei nicht das Entscheidende.

