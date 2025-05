Das bringen die "Let's Dance"-Herren im Finale aufs Parkett

Das große Finale der aktuellen Staffel von Let's Dance steht bevor und sorgt für Vorfreude bei den Fans. Mit Para-Schwimmer Taliso Engel, Ex-Profiturner Fabian Hambüchen (37) und Golfprofi Diego Pooth (21) stehen erstmals drei Männer im Finale der beliebten Tanzshow. Die drei Finalisten werden sich in einem packenden Dreikampf mit jeweils drei Tänzen messen: einem Jurytanz, ihrem Lieblingstanz und einem aufwendigen Freestyle.

Die Finaltänze haben es in sich! Taliso und Patricija Ionel (30) tanzen einen Tango zu "Palladio: 1. Satz Allegretto" und wählen als Lieblingstanz einen Contemporary zu "Arcade" von Duncan Laurence. Inspirieren lassen sich die beiden bei ihrem Freestyle vom Filmklassiker "Titanic". Fabian und Anastasia Maruster setzen auf einen Paso Doble zu "Enjoy the Silence" als Jurytanz und zeigen einen Tango zu "La Bordona" als Lieblingstanz. Ihr Freestyle steht unter dem Motto "Popeye". Diego wiederum tritt zusammen mit Ekaterina Leonova (38) mit einem Cha-Cha-Cha zu "Bang Bang" und einem langsamen Walzer zu "Make It Rain" an. Ihr Freestyle bringt mit dem Thema "Dschungelbuch" besonders viel Charme auf die Bühne.

Neben den Finalisten dürfen am Freitagabend auch die ausgeschiedenen Kandidaten noch einmal zeigen, was sie können, und ihren Lieblingstanz aufs Parkett bringen. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch für Influencerin Paola Maria (31): Ihr Tanzpartner Massimo Sinató (44) wird nicht mit ihr auftreten können. Das "Let's Dance"-Urgestein muss sowohl das Finale als auch die Profi-Challenge, die traditionell in der Woche nach dem großen Finale stattfindet, sausen lassen. Der Grund ist eine Knieverletzung, die ihm das Tanzen derzeit unmöglich macht. Für Ersatz ist jedoch schon gesorgt: Im Finale springt Paul Lorenz (38) für Massimo ein, und in der Profi-Challenge wird Christian Polanc (47) seinen Platz einnehmen.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Paola Maria und Massimo Sinató in der fünften "Let's Dance"-Liveshow, 2025

