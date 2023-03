Lovelyn Enebechi besorgt: Ihr Sohn bekam keine Luft mehr!

Lovelyn Enebechi (26) meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Im März 2022 durfte die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin ihren ersten Sohn in den Armen halten. Im Netz gewährt sie den Fans seitdem auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Auch Updates zu Levis Entwicklung gibt sie. Doch nun verriet Lovelyn, dass es ihrem Sprössling zuletzt nicht gut ging: Er musste sich mehrfach übergeben und bekam zwischenzeitlich keine Luft mehr.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de