Lovelyn Enebechi stolz: Ihr Sohn macht erste Schritte allein

Lovelyn Enebechi (26) ist ganz schön stolz auf ihren Nachwuchs. Vergangenes Jahr im März durften die ehemalige GNTM-Kandidatin und ihr Mann Toni Weigel ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das Paar bekam einen Sohn, dem sie den Namen Levi gaben. Seit der Geburt ihres Kindes teilt die Influencerin auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun verriet Lovelyn, dass Levi inzwischen eigenständig durch die Gegend tapsen kann.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun ein kurzes Video, mit dem sie den Mini-Meilenstein ihres Kindes festhielt. In dem Clip läuft der kleine Mann ganz ohne die Hilfe seiner Eltern durch die Gegend. Dabei scheint er zwar noch etwas wackelig auf den Beinen zu sein, fällt jedoch kein einziges Mal hin. "Levis erste Schritte alleine mit zehn Monaten. Unser kleines Baby ist schon so groß!", schrieb die Mama entzückt. Das Video unterlegte Lovelyn außerdem mit Whitney Houstons (✝48) Hit "Step by Step".

Erst Ende Januar hatte das Model seinen Followern ein kleines Update über die Entwicklung ihres Sohnes gegeben. Damals hatte Lovelyn erzählt, dass Levi sehr stark zahnen würde. Das hatte man ihrem Sohn auch deutlich angesehen: Die Wange des Kleinen war knallrot gewesen. "Okay Leute, wir haben hier wieder das höchste Level an Zahnen erreicht. Er leuchtet richtig, aber nur auf der rechten Seite. Der arme kleine Mann", hatte sie damals erzählt.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechis Sohn im Februar 2023

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im Februar 2023

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Januar 2023

