"Make Love, Fake Love"-Jannik wusste, dass Yeliz ihn wählt!

Jannik Kontalis war sich seines Sieges sicher! Der Hottie kämpfte bei Make Love, Fake Love um Yeliz Koc (29) – mit Erfolg. Im Finale konnte er sich gegen seinen Konkurrenten Max Bornmann durchsetzen. Dabei waren sich einige Zuschauer sicher, dass die Influencerin sich für den vergebenen Muskelmann entscheiden wird. Jannik zweifelte aber zu keinem Zeitpunkt daran, dass er die Sendung mit Yeliz verlässt!

Im Interview mit Promiflash erzählte Jannik, dass er sich im Finale ziemlich sicher war, dass Yeliz sich für ihn entscheiden wird. "Es gab einen Moment in mir drin, da wusste ich, okay, sie entscheidet sich für mich. Ihr habt natürlich immer nur ein paar Ausschnitte gesehen – jedoch hat mir Yeliz so oft das Signal gegeben, was ich gebraucht habe, um mir sicher zu sein, dass es sich lohnt zu kämpfen", gab er preis.

Dass er sich mit Yeliz sicher war, bedeutete aber auf keinen Fall, dass Jannik im Finale nicht aufgeregt war – ganz im Gegenteil. "Ich hatte ein komplettes Gefühlschaos", plauderte der neue Partner der ehemaligen Bachelor-Kandidatin gegenüber Promiflash aus.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

