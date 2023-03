Miley Cyrus in Ombré-Tüll und Ketten auf der Versace-Show

Miley Cyrus (30) weiß, wie man einen Auftritt hinlegt! Seit der Veröffentlichung ihrer Single "Flowers" ist der Popstar wieder in aller Munde. Ihre Trennungshymne soll sich an Liam Hemsworth (33), den Ex der Sängerin, richten. Mit dem Hit knackte die Musikerin sogar Streaming-Rekorde. Bevor sie mit der Veröffentlichung ihres Albums die Ohren ihrer Fans beglücken konnte, zog die Beauty noch mal alle Blicke auf sich: Miley zeigte sich extravagant in Tüll und Ketten!

Wie Daily Mail berichtet, schaute die 30-Jährige nur wenige Stunden vor ihrem Album-Release noch kurz auf der Fashion-Show von Versace in West Hollywood vorbei. Dort legte sie einen glänzenden Auftritt hin: in einem pastellvioletten und schwarzen Ombré-Tüllkleid mit silbernen Kettendetails. An ihrer Seite hatte die "Wrecking Ball"-Interpretin ihren Freund Maxx Morando (24). Miley und der Drummer sollen seit Dezember 2021 ein Paar sein. Auf dem Event und auch auf der "Endless Summer"-Party wurden die beiden Händchen haltend gesehen. Es scheint, als ob die zwei Musiker immer noch sehr verliebt ineinander wären...

Gegenüber Hollywood Life hatte ein Insider im vergangenen Oktober einige Details über die Turteltauben ausgeplaudert. So feiere das Pärchen schon bald seinen ersten Jahrestag und sei glücklicher denn je: "Es ist ihnen sehr ernst miteinander. Sie fühlt, dass sie Seelenverwandte sind. Er ist wie kein anderer Partner, den sie je hatte!" Weil es so gut zwischen ihnen laufe, wolle Miley ihre Liebe weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten – denn das Rampenlicht habe ihren bisherigen Beziehungen stets geschadet.

Getty Images Miley Cyrus auf der Versace-Show im März 2023

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

