Noch dieses Jahr? Anna Maria Damm verrät Hochzeitszeitraum

Kommt Anna Maria Damm (26) etwa noch in diesem Jahr unter die Haube? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist bereits seit zehn Jahren mit ihrem Partner Julian Gutjahr (26) liiert. 2018 hatte das Paar seine erste Tochter auf der Welt begrüßt – und der nächste Nachwuchs ist bereits unterwegs! Vor wenigen Monaten machte Julian seiner Liebsten in paradiesischer Kulisse auf den Philippinen einen Antrag. Nun verrät Anna einen ungefähren Zeitraum für ihre geplante Hochzeit!

In ihrer Instagram-Story stellt sich die Beauty wieder einmal der ein oder anderen Frage ihrer Fans. Dabei verrät sie sogar, dass ihre Hochzeit für das Jahr 2024 angedacht sei! Anna überlegt sogar, selbst auf dem besonderen Event zu singen. Die Schwangere gibt jedoch auch zu, dass bei ihr und ihrem Liebsten nicht immer alles "Friede Freude Eierkuchen" sei. "In der Anfangsphase unserer Beziehung hatten wir mal eine kurze Pause. Da war alles noch sehr frisch und ich hatte Probleme, mich ihm gegenüber zu öffnen", erzählt sie ganz offen. Doch Julian habe schließlich viel Geduld mit der 26-Jährigen gehabt. Mittlerweile könne sie sich keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen.

Vor wenigen Wochen teaserte die werdende Mama sogar den Namen ihrer Tochter an! "Baby K ist auf dem Weg", schrieb sie geheimnisvoll unter einem Post. Ihre Fans forderte Anna daraufhin auf, Tipps abzugeben, wie die Kleine wohl heißen wird. "Kyra, Kiana, Kayla", überlegte ein Follower in den Kommentaren.

