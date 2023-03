Sebastian Vettel teilt Foto mit Michael und Mick Schumacher

Sebastian Vettel (35) ist bei Familie Schumacher wohl äußerst beliebt. 16 Jahre lang kämpfte der Sportler in der Formel 1 für Siege auf der Rennstrecke. Doch zum Ende der Saison 2022 beendete Sebastian seine Karriere. Der vierfache Weltmeister will in Zukunft mehr Zeit mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern verbringen. Während seiner Karriere hat Sebastian allerdings auch Freunde fürs Leben gefunden.

Sebastian teilte auf seinem Instagram-Account nun einen bewegenden Beitrag. Auf dem ersten Bild grinsen Michael Schumacher (54) und Sebastian breit in die Kamera, während sie sich in den Armen halten. Auf dem zweiten Schnappschuss steht an Michaels Stelle sein Sohn Mick Schumacher (23). "Freundschaft von einer Generation zur nächsten", schreibt der ehemalige Formel-1-Fahrer zu der Bilderreihe.

Auch die Fans sind hin und weg von dem Beitrag. "Michaels erster Sohn und Micks zweiter Vater" und "Nenne ein besseres Duo, ich warte" kommentieren sie unter den Bildern. Zwei andere Fans waren sogar zu Tränen gerührt: "Danke! Ich werde die nächsten vier bis fünf Werktage weinen" und "Klar, ich liebe es, willkürlich an einem Donnerstag zu weinen, warum nicht" schreiben sie zu den Schnappschüssen.

Getty Images Sebastian Vettel und Michael Schumacher, Juli 2011

Getty Images Mick Schumacher und Sebastian Vettel, Juli 2016

Getty Images Sebastian Vettel und Michael Schumacher, November 2012

