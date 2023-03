Song geklaut? Das sagen Fans zu Jimi Blues brandneuem Lied!

Jimi Blue Ochsenknecht (31) wagt sich wieder an die Musik! Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (67) erlangte insbesondere durch seine Rolle in den "Die Wilden Kerle"-Filmen bereits früh an großer Bekanntheit. der Teenie-Star hat jedoch weitaus mehr Talente als bloß die Schauspielerei. Denn auch als Musiker versuchte er sich bereits. Nun bringt das Multitalent nach langer Zeit wieder einen neuen Song heraus. Jimis Fans fällt bei dem Lied allerdings eine Sache auf!

Auf Instagram veröffentlicht der 31-Jährige eine Geschmacksprobe seines neuen Liedes "Gehts Dir Gut". Dazu schreibt er: "Endlich ist mein neuer Song 'Gehts Dir Gut' draußen. Ich freue mich riesig und bin sehr gespannt auf euer Feedback." Rückmeldungen bekommt der Sänger tatsächlich, doch die fallen nicht allein positiv aus. "Bin ich blöd oder ist der Anfang von einem anderen Lied geklaut?" oder "Hättest dir was Eigenes einfallen lassen können...", lauten zum Beispiel zwei Kommentare. Auch anderen Nutzern fällt insbesondere die Ähnlichkeit zu der Musik von Cro (33) auf. Doch insgesamt scheint der Song auch großen Anklang zu finden. "Habe jetzt schon einen Ohrwurm" oder "Geht sicher wieder in die Top 10", schwärmen Jimis Fans.

Auch in der Liebe scheint es für den Schauspieler ziemlich gut zu laufen. Seiner Freundin Laura Marie Geissler (24) machte er laut Bild nämlich kürzlich einen Antrag! Für dieses Vorhaben suchte Jimi sich einen ganz besonderen Tag aus – und zwar die Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22)!

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let' Dance" 2018

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Ball des Sports" 2023

