US-Moderator Jimmy Fallon veräppelt die "The Voice"-Jury!

Startet Jimmy Fallon (48) jetzt etwa eine Gesangskarriere? Eigentlich kennen Fans den Comedian aus seiner Late-Night-Sendung "The Tonight Show". Dort hatte er sein musikalisches Talent schon häufiger präsentiert – bei Karaoke-Challenges mit Stars wie Ariana Grande (29) oder auch in einer Musikvideo-Parodie mit Lionel Richie (73). Dabei wurde deutlich: Der Comedian kann auch singen! Das stellte Jimmy nun bei The Voice erneut unter Beweis!

Am Dienstag prankte der 48-Jährige die Coaches der Castingshow. Jimmy performte "I Keep Forgettin' (Every Time You're Near)" von Michael McDonald. Die Jurorin Kelly Clarkson (40) drückte sofort auf den Buzzer, wenige Sekunden darauf auch ihr Jury-Kollege Niall Horan (29) – wobei beide sofort in Gelächter ausbrachen. Einen überraschten Schrei gab Chance the Rapper (29) von sich, als er sich ebenfalls umdrehte. Nur Blake Shelton (46) weigerte sich, seinen Knopf zu drücken. Jimmy schien es jedoch sehr wichtig zu sein, einen Vierer-Buzzer abzustauben – weshalb er einfach selbst auf Blakes Knopf drückte.

Nach seinem Auftritt gratulierte der Moderator seinem Kumpel Blake zu seiner 23. Staffel als Juror der Show. Der habe sofort erkannt, dass sein Kumpel hinter der Performance steckte. "Ich wollte auf gar keinen Fall auf den Knopf drücken, denn er verdient es nicht [...]", sagte er mit sarkastischem Unterton, als Jimmy singend davon lief.

Getty Images Ariana Grande, Jimmy Fallon, 2015

Getty Images Jimmy Fallon bei der Met-Gala 2021

Getty Images Blake Shelton, Jimmy Fallon, 2018

