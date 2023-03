War Taufpate Tyler Perry Grund für Lilibets Feier in USA?

Tyler Perry (53) hat eine Forderung gestellt! Vor wenigen Tagen ließen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihre Tochter Lilibet Diana (1) taufen. Die Zeremonie fand jedoch abseits jeglicher Tradition des britischen Königshauses statt: Sie wurde auf ihrem Anwesen im kalifornischen Montecito getauft. Der Produzent und Schauspieler Tyler wurde als Taufpate eine große Ehre zuteil – war er auch der Grund dafür, dass die Feier nicht in Großbritannien stattgefunden hat?

Der US-Amerikaner sprach in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" über den Moment, als er von König Charles' (74) Sohn und seiner Frau gefragt wurde, ob er der Taufpate ihrer Tochter sein will. "Ich habe mir eine Minute Zeit genommen, um das zu verarbeiten. Ich dachte daran, dass ich mich geehrt fühle", verriet der 53-Jährige. Nachdem er allerdings eine Weile darüber nachgedacht habe, sei ihm in den Sinn gekommen, dass die Feier in England stattfinden könnte. "Vielleicht können wir hier eine kleine private Zeremonie abhalten und es dabei belassen", hatte er dem königlichen Paar vorgeschlagen – war das der Auslöser für Harry und Meghans Entscheidung, die Taufe dann tatsächlich in den USA abzuhalten?

Bislang äußerten sich Prinz Williams (40) Bruder und seine Frau noch nicht zu dieser Theorie. Allerdings ist die Entscheidung des Ortes wohl nicht zugunsten des britischen Königshauses ausgefallen: Zu der Taufe erschien keiner von Prinz Harrys Familie! Wie Spiegel berichtete, soll laut einem Insider die Abwesenheit des Königspaares nicht dem schwierigen Verhältnis zu dem 38-Jährigen geschuldet sein, sondern dem Aufwand und der Planung für eine Reise nach Kalifornien.

