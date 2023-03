Das sagt Renata zu Anna und Valentins "Let's Dance"-Erfolg!

Das hat Renata Lusin (35) wohl den Abend versüßt. Die Tänzerin macht aktuell eine ziemlich schwierige Zeit durch – sie erlitt zum wiederholten Male eine Fehlgeburt. Ihr Mann Valentin Lusin (36) schwang derweil mit Model Anna Ermakova (22) bei Let's Dance das Tanzbein. Für ihre gestrige Performance konnten sie sogar die ersten 30 Punkte der Staffel einheimsen. Valentin und Annas Leistung macht Renata total stolz!

In ihrer Story auf Instagram teilt die gebürtige Russin ein Bild des Tanzpaares und fordert ihre Follower dazu auf, für die beiden anzurufen. "Unendlich stolz!", schreibt die Tanztrainerin dazu. "Ich liebe euch so sehr. Ihr macht mich so glücklich!", fügt Renata ihren Worten noch hinzu.

Dass Renata sie gestern von zu Hause aus und nicht im Studio angefeuert hatte, scheint Valentin nicht im Geringsten zu stören. "Ich bin im Herzen bei ihr. Und sie muss gar nicht im Studio präsent sein, sie unterstützt uns auch so", betonte der Profitänzer im Interview mit RTL.

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de