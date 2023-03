Freut sich Kim Kardashian für Kanye Wests neues Liebesglück?

Was sagt eigentlich Kim Kardashian (42) dazu? Acht Jahre lang waren die Unternehmerin und Kanye West (45) verheiratet und setzten vier gemeinsame Kinder in die Welt. Anfang 2021 ging ihre Ehe jedoch in die Brüche. Nach etlichen Versuchen, die Beauty wieder von sich zu überzeugen, überraschte der Musiker vor wenigen Monaten damit, wieder unter der Haube zu sein – mit der Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori. Das sagt Kim zu Kanye und Biancas Liebesglück!

"Kim ist tatsächlich froh darüber, dass Kanye jemanden gefunden hat, der ihn so glücklich macht", äußert sich ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Unternehmerin soll bewusst sein, dass sie beide mittlerweile mit ihrer Beziehung abgeschlossen haben. Sie wolle nichts als das Beste für den Rapper. "Solange North glücklich ist und Bianca sie gut behandelt, hat Kim kein Problem damit", fügt die Quelle hinzu.

Wie ein Insider bereits im Dezember verriet, wolle sich die Beauty nicht zwischen ihren Ex und ihre Kinder stellen. "Kim möchte, dass ihre Kinder eine Beziehung mit ihrem Vater haben und dass Kanye eine Rolle in ihren Leben spielt", berichtete die Quelle.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West und Saint West im Oktober 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

