Kanye unter der Haube: Ex Kim Kardashian nicht interessiert

Was sagt eigentlich Kim Kardashian (42) dazu? Acht Jahre lang waren die Unternehmerin und Kanye West (45) verheiratet und setzten vier gemeinsame Kinder in die Welt. Anfang 2021 ging ihre Ehe jedoch in die Brüche. Nach etlichen Versuchen, die Beauty wieder von sich zu überzeugen, überraschte der Musiker vor wenigen Tagen mit der Nachricht, dass er die Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori geheiratet habe. Das ist Kims Meinung zu Kanyes Turbo-Hochzeit!

"Kanye hat Kim vorher nichts von der Hochzeit erzählt", äußerte sich ein Insider gegenüber HollywoodLife. Der verriet außerdem, dass es seine Ex-Frau nicht kümmere, was er in seinem Liebesleben so anstelle, solange er für die gemeinsamen Kinder sorge. "Kim kennt Bianca seit mehreren Jahren, da sie angefangen hat, für Kanye zu arbeiten, als sie noch verheiratet waren", erklärte die Quelle. Dass die beiden sich nun das Jawort gegeben haben, "interessiert sie nicht und sie verschwendet keinen Gedanken daran".

Kanyes übereilte Hochzeit könne jedoch durchaus negative Auswirkungen auf seine Kinder haben. In einem Gespräch mit The Sun gab Erziehungsberaterin Kirsty Ketley eine Einschätzung der Lage. Dass der Rapper seinen Nachwuchs offenbar nicht in seine Entscheidung eingebunden hatte, sei nicht hilfreich gewesen. "Das könnte den Kindern das Gefühl geben, dass sie nicht wichtig sind", merkte die Expertin an und erklärte: "Die Kinder von Kanye haben vielleicht das Gefühl, dass ihr Vater nicht mehr so viel Zeit für sie hat oder so viel Zeit mit ihnen verbringen will."

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen vier Kindern

