"Make Love, Fake Love"-Finale bricht Michelle Kaminskys Herz

Michelle Kaminsky fühlt sich zurückversetzt. Die Karlsruherin hatte im vergangenen Jahr mit Marc-Robin Wenz bei Temptation Island teilgenommen. Dort hatte sie mitansehen müssen, wie ihr Freund mit der Verführerin Laura ohne Mikrofon und Kameras im Bad verschwunden war. Laut der Verführerin soll es damals sogar fast zum Sex gekommen sein. Das Make Love, Fake Love-Finale erinnert Michelle jetzt wieder an diese Zeit zurück!

In ihrer Instagram-Story erzählt die Blondine: "Mir bricht dieses Finale so was von mein Herz. Ich kann richtig nachvollziehen, wie Luisa sich fühlt." Michelle könne einfach nicht nachvollziehen, dass jemand seine Beziehung für 50.000 Euro verkauft. "Wenn du Gefühle für eine Person aufbaust und dann nicht sagst: 'Halt, stopp, bis hier hin und nicht weiter.' Damit rettest du deine Beziehung, aber es einfach fortführen?", fragt sich die Influencerin.

In der Show musste die Bachelor-Bekanntheit Yeliz Koc (29) aus mehreren Männern erkennen, wer vergeben und wer als Single in die Show kam. Dabei kam es zu einigen Grenzüberschreitungen des vergebenen Max Bornmann, dessen Freundin Luisa alles mitansehen musste. Im Finale trafen die beiden zum ersten Mal wieder aufeinander.

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / frluuisa "Make Love, Fake Love"-Luisa macht ein Selfie

