Stylishes Trio: Paris Hilton posiert mit Nicky und Kathy

Für die Hiltons ist Mode eine Familienangelegenheit! Vor wenigen Tagen präsentierte Donatella Versace (67) ihre neueste Kollektion. Das Event fand dieses Jahr nicht wie gewohnt während der Mailänder Fashion Week statt, sondern in West Hollywood. Dankbar, nicht nach Italien reisen zu müssen, erschien eine ganze Legion internationaler Stars in ihren besten Versace-Looks. Dabei durfte Paris Hilton (42) natürlich nicht fehlen. Während sie im letzten Jahr selbst das Highlight auf dem Laufsteg war, zeigt sie sich dieses Mal im Kreis der Familie: Paris erschien als modisches Trio mit Mutter und Schwester!

Mit ihrem glitzernden Minikleid in Silber zog Paris alle Blicke auf sich. Dazu trug sie passende High Heels und funkelnde Handschuhe. Fotos zeigen die TV-Bekanntheit selbstbewusst posierend zwischen ihrer Mutter Kathy Hilton (63) und ihrer jüngeren Schwester Nicky (39). Kathy trug ein schwarzes Kleid und einen knöchellangen schwarzen Mantel mit goldenen Knöpfen. Auch ihre schwarze Tasche war mit goldenen Details bestückt. Nicky entschied sich ebenfalls für ein knöchellanges Kleid in Schwarz, kombinierte es aber mit einer Tasche und Pumps in leuchtendem Pink.

Die Hilton-Ladys sollen trotz früherer Schwierigkeiten ein enges Verhältnis zueinander pflegen. Dennoch erfuhren selbst Kathy und Nicky erst eine Woche nach der Geburt von Paris' Sohn Phoenix. Die DJane und ihr Ehemann Carter Reum bekamen ihren Nachwuchs per Leihmutter und behielten die fröhlichen Neuigkeiten strengstens für sich. "Mein ganzes Leben ist so öffentlich gewesen. Ich hatte nie etwas nur für mich. Wir haben beschlossen, dass wir diese ganze Erfahrung nur für uns behalten wollten", hatte die Neu-Mama ihre Entscheidung im Interview mit Harper's Bazaar erklärt.

Getty Images Paris Hilton und Kathy Hilton auf der Versace-Modenschau im März 2023

Getty Images Paris Hilton und Nicky Hilton im März 2023

Getty Images Paris Hilton und ihre Mutter Kathy bei den Fashion Los Angeles Awards in Beverly Hills im April 2022

