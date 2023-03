Fashion overload: Star-Auflauf bei der Versace-Modenschau!

Wenn Donatella Versace (67) ruft, kommen sie wirklich alle! Gestern fand in West Hollywood wieder einmal ein großes Mode-Event statt. Denn die Versace-Schöpferin präsentierte ihre neuesten It-Pieces für den kommenden Herbst und Winter. Neben tollen Looks gab es aber auch die ganz große Prominenz zu bestaunen. Die erste Reihe der Runway-Show hatte Starbesetzung. Von Anne Hathaway (40) bis Elton John (75) – alle kamen selbstredend top gestylt!

Miley Cyrus (30) sorgte für einen echten Wow-Auftritt – die Sängerin präsentierte sich in einer traumhaften Robe, die mit glitzernden Kettchen versehen war. Sie nahm in der ersten Reihe neben niemand Geringerem als Elton John Platz, der im royalblauen Anzug erschien. Auch die Hiltons um Kathy (63), Paris (42) und Nicky (39) waren mit von der Partie. Während Kathy und auch ihre jüngere Tochter superschick in Schwarz posierten, bezauberte Paris in einem eleganten Minikleid in Silber. Anne Hathaway setzte an dem Abend hingegen auf ein heißes Leder-Bodycon-Kleid.

Auch Magic Mike-Star Channing Tatum (42) ließ sich die Versace-Show nicht entgehen – er wählte für den Anlass einen lässigen grauen Anzug. Lily James (33) setzte auf viel Dekolleté und Bein. Die Schauspielerin rockte eine Satin-Robe mit einem hohen Schlitz – und sorgte somit für pure Sexyness auf dem roten Teppich. Cher (76) und ihr Verlobter Alexander Edwards legten zudem einen süßen Pärchen-Auftritt hin.

Getty Images Miley Cyrus iim März 2023

Getty Images Kathy, Paris und Nicky Hilton im März 2023

Getty Images Anne Hathaway im März 2023

Getty Images Channing Tatum, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Lily James im März 2023

Getty Images Cher und Alexander Edwards auf der Versace-Modenschau im März 2023

