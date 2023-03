Total verliebt: Jannik Kontalis teilt süßes Video mit Yeliz

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Mittlerweile ist es einige Monate her, dass sich die Hannoveranerin im großen Make Love, Fake Love-Finale für den Leiter einer Videoproduktionsfirma entschied. Wie glücklich sie mit dieser Entscheidung ist, machte die Beauty erst vor wenigen Tagen deutlich. Auch der Düsseldorfer scheint total verliebt zu sein. Nun erfreute Jannik die Fans mit einem zuckersüßen Pärchen-Clip.

Auf seinem TikTok-Account postete der 26-Jährige jetzt ein kurzes Video, in dem er mit seiner Auserwählten herumturtelt. Zunächst steht Jannik allein vor einem schwarzen Vorhang, bevor sich kurz darauf Yeliz an ihn anschmiegt. Er bekommt sogar einen dicken Kuss auf die Wange. Im Hintergrund des Clips sind dann die Worte zu hören: "Alle wollen wissen, was ich tun würde, wenn ich nicht gewonnen hätte... Ich schätze, das werden wir nie erfahren." Wie verliebt sie beiden sind, wird außerdem mehr als deutlich. "Die Liebe gewinnt immer", betitelte Jannik seinen Post glücklich.

Bereits in ihrem ersten Interview nach der Veröffentlichung der finalen Episode hatte der Düsseldorfer nur so von seiner Herzdame und ihrem Kind geschwärmt. "Wir sind zusammen und wir sind glücklich", hatte Jannik verraten. Auch Yeliz hatte dem Hottie eine kleine Liebeserklärung gemacht. "Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe", versicherte sie.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

TikTok / jannikktls Yeliz Koc und Jannik Kontalis im März 2023

