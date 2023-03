Zweite Chance? Novalanalove und Pouya machen Paartherapie!

Novalanalove (31) gibt ihrer Beziehung offenbar noch eine Chance! Im vergangenen Jahr sorgte die Bloggerin, die auf den bürgerlichen Namen Farina Yari hört, für Schlagzeilen. Nachdem sie zusammen mit ihrem Mann Pouya ihr erstes gemeinsames Kind Nola begrüßt hatte, trennte sie sich von dem DJ. Er war ihr fremdgegangen – das deckte die Influencerin sogar selbst auf. Dennoch deutete sie in dem Podcast "Baby got Business" an: Farina will es mit Pouya trotzdem noch mal versuchen. Alle Details erfahrt ihr im Promiflash-Video!

