Auch im TV: Cathy Hummels Sohn soll Mats oft sehen können

Cathy Hummels (35) tut, was sie kann! Im Dezember ließ sie sich offiziell von ihrem Ehemann Mats Hummels (34) scheiden. Insgesamt 13 Jahre lang gingen die Moderatorin und der Fußballstar gemeinsam durchs Leben und sind Eltern von Sohnemann Ludwig (5). Dass die Trennung insbesondere für den Fünfjährigen nicht gerade leicht ist, steht außer Frage. Cathy will jedoch dafür sorgen, dass Ludwig seinen Vater Mats so oft es geht sehen kann!

Dabei scheint die Influencerin nicht nur persönliche Treffen zu ermöglichen. In ihrer Instagram-Story teilte sie nämlich nun ein Video von ihrem Nachwuchs beim Fußballgucken! Doch nicht irgendein Spiel schaut sich der Sohn des It-Girls an, sondern selbstverständlich eines seines berühmten Vaters! "Ludwig ist Papas größter Fan. Ich unterstütze ihn so gut ich kann, dass er viel von seinem Papa sieht", erklärt Cathy. Sie betont: "Ja, trotz Scheidung."

Cathy habe auch kein Problem damit, wenn ihr Ex mit einer neuen Frau um die Ecke kommen würde. "Wenn Mats eine neue Lebenspartnerin hat, dann werde ich sie bestimmt kennenlernen", mutmaßte die 35-Jährige vor wenigen Wochen im Interview mit Gala. "Ich werde sie akzeptieren, tolerieren und versuchen wie Familie zu behandeln, das ist ganz klar", fügte sie hinzu.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im März 2023

Anzeige

Getty Images Mats Hummels im März 2023

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Cathy da so locker ist? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de