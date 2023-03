Ausgeraubt: Evelyn Burdecki wurde Opfer einer Straftat!

Evelyn Burdecki (34) machte eine haarsträubende Erfahrung! Die Blondine war durch die Teilnahme an zahlreichen TV-Formaten bekannt geworden. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2013 in der ersten Staffel der Dating-Show Take Me Out. Einige Jahre später versuchte der Realitystar sein Glück beim Bachelor und bei Bachelor in Paradise. Vor vier Jahren konnte die Beauty sich im Dschungelcamp durchsetzen und wurde Königin des Urwalds. Wurde die Bekanntheit ihr jetzt zum Verhängnis? Evelyns Auto wurde leer geräumt!

Ein Polizeisprecher bestätigte das gegenüber dem Express. Die 34-Jährige sei vor wenigen Tagen mit ihrem Auto auf einer Düsseldorfer Einkaufsstraße unterwegs gewesen. Dort wurde sie offenbar von den Langfingern beobachtet, die nur darauf gewartet hatten, bis Evelyn ihren Range Rover unbeaufsichtigt ließ. Die Straftäter sollen mehrere Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet haben. Doch sie konnten angeblich direkt von der Polizei geschnappt werden, da die Beamten das Räuber-Duo schon auf dem Radar hatten.

Evelyn wird momentan wohl vom Unglück verfolgt. Das Reality-TV-Sternchen hätte eigentlich an der Wok-WM Ende des vergangenen Jahres teilnehmen sollen. Doch sie hatte sich beim Training verletzt und sich eine Gehirnerschütterung sowie eine geprellte Nase zugezogen.

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Evelyn Burdecki, Realitystar

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki beim Training für die Wok-WM

