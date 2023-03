Cole und Dylan Sprouse wurden zur Schauspielerei gezwungen!

Die Zwillinge Cole (30) und Dylan Sprouse (30) hatten durch die Serie "Hotel Zack & Cody" schon mit 13 Jahren Bekanntheit in Hollywood erlangt. Doch bereits davor waren die Jungs in berühmten Produktionen zu sehen, wie zum Beispiel in der Adam Sandler (56)-Komödie "Big Daddy" oder in der Sitcom Friends. Jetzt packt Cole aus: Die Mutter der Sprouse-Brüder hat Cole und Dylan zur Schauspielerei gezwungen, um über die Runden zu kommen!

Bereits mit acht Monaten habe Melanie Wright ihre Söhne vor die Kamera gestellt. Im "Call Her Daddy"-Podcast packte Cole aus, dass sie Suchtprobleme gehabt habe und psychisch nicht stabil gewesen sei. Der Riverdale-Hottie veranschaulichte: "Es gibt die Schauspielerkinder, die sich dafür entscheiden, und dann gibt es die Kinder aus der Arbeiterklasse, die dafür sorgen müssen, dass Brot auf den Tisch kommt. Das waren wir." Die Mutter der Sprouse-Brüder habe das ganze Geld letztendlich ausgegeben.

Noch bevor die Zwillinge ein Jahr alt waren, trennte sich ihr Vater Matthew Sprouse von ihrer Mutter. Anfangs habe ihr Vater gewollt, dass Cole und sein Bruder "normale Kinder" seien. Später jedoch habe er ihre Karriere als Mittel zum Zweck inmitten des Sorgerechtsstreits gesehen. Die Dreharbeiten zur Serie "Zack & Cody" hätten die Jungs gerettet. "Sie verschafften uns ein Maß an Stabilität, Beständigkeit und Routine, das Dylan und ich zu dieser Zeit wirklich brauchten", erklärte Cole.

