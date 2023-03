Das macht Prinz Louis nach einem langen Schultag am liebsten

Prinz Louis (4) weiß, was er nach einem Schultag braucht! Der jüngste Spross von Herzogin Kate (41) und Prinz William (40) darf seit dem vergangenen September mit seinen älteren Geschwistern zur Schule gehen. Die besondere Bildungseinrichtung, die vom royalen Nachwuchs besucht wird, soll viel Wert auf Zeit im Freien legen. Das genießt der kleine Prinz so sehr, dass er auch zu Hause danach verlangt – und zwar auf eine sehr niedliche Art und Weise!

Beim Besuch eines Gartentherapie-Zentrums in Wales erzählte Kate laut Mirror, dass all ihre Kinder sehr gerne an der frischen Luft seien. Vor allem Louis soll die Zeit im Garten in der Schule besonders viel Freude bereiten. Wenn die mal zu kurz kommt, mache sich der Vierjährige bemerkbar. "Louis kommt nach Hause und sagt: 'Ich muss meine Energie loswerden'", verriet die dreifache Mama weiter.

Die Lambrook School, auf die George (9), Charlotte (7) und Louis gehen, macht auf ihrem Instagram-Account deutlich, dass sie nicht nur den Erfolg in den Kernfächern, sondern auch in nicht-akademischen Fächern fördert! So lernen die Kleinen vor allem etwas über die Bedeutung der Nachhaltigkeit: Jede Klasse besitzt ein eigenes Gemüsebeet und die Kids werden zudem in Ökologie und Lebensmittelindustrie unterrichtet.

Prinzessin Kate mit Prinz Louis beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II.

Prinz Louis mit seinen Geschwistern und seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate, 2022

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

