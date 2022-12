So nannte Dakota Johnson ihren Ex-Stiefpapa Antonio Banderas

Der spanische Schauspieler Antonio Banderas (62) war von 1996 bis 2015 mit dem US-amerikanischen Filmstar Melanie Griffith (65) verheiratet. In dieser Zeit kümmerte sich der "Knocked Out – Eine schlagkräftige Freundschaft"-Darsteller auch um seine Stieftochter Dakota Johnson (33). Die Shades of Grey-Bekanntheit versüßte ihm damals auf besondere Art und Weise den Tag: Dakota hatte nämlich einen niedlichen Spitznamen für ihren damaligen Stiefvater Antonio!

Gegenüber E! News rief sich Antonio jetzt die Zeit in Erinnerung, in der er mit Dakotas Mutter Melanie verheiratet war. Während dieser Jahre habe sich die Schauspielerin einen besonderen Namen für ihren Stiefvater ausgedacht. "Sie hat mich 'Paponio' genannt", erinnerte sich der 62-Jährige und erklärte diese Wortschöpfung genauer: "Ich bin 'Papi' und 'Antonio' in einem, also hat sie mich immer 'Paponio' genannt."

Und wie versteht sich Antonio nach dem Ehe-Aus mit seiner Ex-Stieftochter Dakota? Die beiden pflegen bis heute ein gutes Verhältnis zueinander. 2019 hat die "The Lost Daughter"-Darstellerin dem Schauspieler sogar den Hollywood Actor Award überreicht. Weihnachten verbringen sie jedoch nicht zusammen. "Dakota ist eine viel beschäftigte Frau geworden", begründete Antonio.

Getty Images Antonio Banderas im Dezember 2022 in New York City

Getty Images Dakota Johnson und Antonio Banderas

Getty Images Antonio Banderas, Schauspieler

