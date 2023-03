In Paris: Oliver Pocher feiert mit Amira und Ex-Frau Sandy

Oliver Pocher (45) lässt es mit seiner Ehefrau Amira Pocher (30) krachen – zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (39)! Der Comedian war mit Letzterer von 2009 bis 2013 zusammen, 2010 heirateten sie sogar. In der Beziehung kamen drei gemeinsame Kinder zur Welt. 2016 lernte er dann Amira kennen, seine heutige Partnerin und Mutter zweier weiterer Kinder. 2019 folgte die Hochzeit. Zwischen den beiden Frauen gibt es aber keine Streitigkeiten, im Gegenteil: Sandy feierte ihren Geburtstag nun sogar ausgelassen mit Olli und Amira!

Generell verstehen die drei sich ziemlich gut, insbesondere Sandy und Amira pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Deshalb schien es selbstverständlich, dass Olli und seine Frau auch auf die XXL-Geburtstagsparty seiner Ex eingeladen wurden. Ausgelassen feierte das Trio in einem Restaurant in Paris und schien dabei eine Menge Spaß zu haben. Amira teilte sogar ein Foto zu dritt auf Instagram und dekorierte es mit drei roten Herz-Emojis.

Dafür, dass die drei so eine funktionierende Patchwork-Familie sind, bekamen sie viele Komplimente von den Fans. "So sollte es sein" oder "So schön, dass hier auch mal gezeigt wird, dass es auch anders geht", freuten sich die Follower auf Instagram.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2012 in Köln

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Instagram / amirapocher Sandy Meyer-Wölden und Amira Pocher in Paris

