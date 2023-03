Ioan Gruffudds Klage gegen Ex Alice Evans fallen gelassen!

Ioan Gruffudd (49) konnte sich nicht durchsetzen. Der Schauspieler und Alice Evans (51) eröffneten 2021, dass sie sich nach 14 Ehejahren voneinander trennen. Seitdem liefern sich die beiden eine waschechte Schlammschlacht: Nachdem die "Fascination"-Darstellerin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex im Netz erhoben hatte, erwirkte Ioan eine einstweilige Verfügung. Gegen diese soll die zweifache Mutter verstoßen haben – allerdings wurde nun die Klage gegen Alice fallen gelassen.

Am vergangenen Donnerstag fand die Anhörung statt, in der die Blondine auf "nicht schuldig" plädierte. Das wurde von dem Urteil fällenden Regierungsbeamten angenommen: Er ließ die Anklage gegen die 51-Jährige fallen. Das war offenbar nicht genug, denn nur einen Tag später stellte der Anwalt der Schauspielerin den Antrag, dass seine Mandantin auch für faktisch unschuldig erklärt werden soll. Zunächst wurde diese Forderung abgelehnt, nur um dann doch wieder aufgegriffen zu werden: Am 25. April soll bei einer weiteren Anhörung eine Entscheidung getroffen werden.

Dass Alice für nicht schuldig erklärt wurde, kommt nach dem bisherigen Verlauf des Verfahrens überraschend. So ist die Schauspielerin im Januar nicht zu einer Anhörung erschienen und hatte ihre Abwesenheit auch nicht erklärt. Deshalb hatte der Beauftragte des Obersten Gerichtshof von Los Angeles sogar einen Haftbefehl beantragt.

